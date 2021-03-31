السودان: المل الثاني لسد النهضة يؤثر على منسوب المياه وتوليد الكهرباء

قال وزير الطاقة في السودان جادين علي عبيد، اليوم الأربعاء، إن تعبئة المرحلة الثانية لسد النهضة ستؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وانتاج الطاقة الكهربائية بالسودان.وأضاف عبيد، أن توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة من يونيو إلى أغسطس سيؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وانتاج الطاقة الكهربائية بالسودان، بحسب ما نقل موقع "سودان تريبيون".وأشار إلى أهمية الوصول إلى تفاهمات بين كل الاطراف قبل أن تقرر إثيوبيا تعبئة السد دون اتفاق.وواصل مسؤولون أميركيون وأوربيون، أمس الثلاثاء، اجتماعات مكثفة لليوم الثاني على التوالي لبحث كيفية معالجة الانشغالات السودانية بشأن سد النهضة.واجتمعت البعثة الأمريكية للسلام في السودان بقيادة دونالد بوث ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالسودان روبرت فاندول الى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما التقوا وزير الطاقة جادين علي وجرى النقاش معه حول توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة الاثيوبي وتأثيره على منسوب مياه النيل ومحطات التوليد الكهربائي في البلاد.