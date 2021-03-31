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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إلغاء سير الكبود وتحديث 950 سيارة سيرفيس حتى الآن

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:12 ص
سيارات
سيارات
أسوان_إسراء توفيق
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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلغاء حركة سير سيارات البيك آب (الكبود) واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بداية من أول أبريل ٢٠٢١ على 4 خطوط سير بطرق كيما والشلال والصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقي، وذلك كمرحلة ثالثة التي تضم 190 سيارة من إجمالى تحديث 950 سيارة سيرفيس حتى الأن على مستوى مدينة أسوان.

وأكد المحافظ أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبنك التنميه والائتمان الزراعى تم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين 25% إلى 35% من قيمة السيارة.

كما أوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير من أجل تحقيق الإنضباط المرورى والقضاء على المواقف العشوائية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد بتفريغ مدينة أسوان من سيارات البيك آب (الكبود) بنهاية يونيو القادم، على أن يتوازى مع ذلك تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 ليتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.

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