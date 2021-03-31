«كوفيد 25» يوسف الشريف في أمان واقتراب انتهاء التصوير

شهدت الأيام القليلة الماضية تصوير مجموعة كبيرة من مشاهد مسلسل "كوفيد-25" من بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم بصورة حصرية على شاشة قناة ON داخل الديكور الأساسي للمجمع الطبي والبحثي، الذي يصور فيه المخرج أحمد نادر جلال معظم مشاهد العمل.وللمرة الأولى منذ سنوات يصبح أمام "الشريف" المزيد من الوقت قبل عرض مسلسله الجديد، خاصة أنه سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان بعد مسلسل "بين السما والأرض" حتى أنه لبى دعوة للتواجد في جلسة بين الفنان ياسر جلال والفنان أحمد العوضي خلال الساعات الماضية، ولم تزد ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعاة، كما كان معتادًا خلال مسلسلاته الماضية.ومن المقرر إطلاق البرومو الأول للمسلسل خلال الساعات القادمة، على أن ينتهي طاقم العمل من التصوير تمامًا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ويقدم يوسف الشريف محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات القادمة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.