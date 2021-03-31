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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:07 ص
تعديات على نهر النيل
تعديات على نهر النيل
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المستهدف لإزالة التعديات على نهر النيل ضمن الموجة السابعة عشر التى انطلقت الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية.

وأضافت "المحافظ" استمرار الحملات التى تأتى تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، لتنفيذ ذلك، حيث تم إزالة ١٠ حالات بمدينة بمركز الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣١٠م٢، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية الموجة ١٧١ حالة على مساحة ١٥٥٦٠ متر مربع بعدة مناطق بالمحافظة، مؤكدة استمرار تلك الجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل والتصدى لأي مخالفات أو تعديات.
إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط
إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط
إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط
إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط
إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط
إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

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