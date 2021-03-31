المركزى العمانى يطرح إصدارًا من سندات التنمية الحكومية بـ100 مليون ريال

أعلن البنك المركزي العماني عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني مع خيار الزيادة، وتبلغ مدة الاستحقاق سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 50.5% سنويّا.وقال البنك، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، إن "باب الاكتتاب "التقدم بالعطاءات" سيفتح في الرابع من أبريل المقبل ويغلق في 19 من نفس الشهر، علما بأن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 20 من الشهر المقبل.ووفق البنك، ستصدر هذه السندات يوم 22 من الشهر المقبل (التسوية)، وتستحق السداد في 22 أبريل 2028، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين سنويًا، وذلك في 22 أكتوبر، و22 أبريل من كل عام حتى تاريخ استحقاقها.