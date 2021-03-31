إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، منح الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية في أعقاب تلقيهم لقاح فيروس كورونا المستجد، إجازة خاصة تصل إلى يومين، ابتداء من غد الخميس.وذكرت السلطات الصحية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الحكومة قررت وضع الأساس القانوني لمنح الأجازة بعد التطعيم، من خلال تعديل قانون الوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن متلقي لقاح كورونا يمكنهم أخذ أجازة بمجرد تقديم طلب، بدون تقرير من طبيب، في حال ظهور آثار جانبية عليهم، كما يمكنهم أخذ أجازة لمدة يوم واحد في اليوم التالي من التطعيم، وأخذ أجازة إضافية لمدة يوم واحد في حال استمرار آثار جانبية.ويستند ذلك إلى المبدأ الذي يشير إلى أنه عادة ما تتحسن الآثار الجانبية في غضون يومين بعد التطعيم، ويجب زيارة مؤسسة طبية في حال استمرار الآثار الجانبية لمدة أكثر من 48 ساعة.