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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:00 ص
مسابقة معرض مكتبة
مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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اختتمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر 2021، والذي يغطي محافظة الإسكندرية وبعض محافظات مصر، وذلك بعد تصفيات لعدد من المعارض المحلية على مستوي الجمهورية، وقد شارك في المعرض 1718 طالبًا وطالبة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 18 سنة، بإجمالي عدد 1048 مشروعًا. وتأهل منهم في التصفيات النهائية 111 طالبًا وطالبة، بإجمالي 72 مشروعا من مختلف المحافظات.

وتم الإعلان عن المشاريع الخمس الأوائل، والتي ستتأهل لتمثيل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية عبر التواصل الرقمي في الفترة من 16-21 مايو 2021. ويُعَدُّ المعرض الدولي للعلوم والهندسة بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد علي 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم الحائزون على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

وكان الحفل الختامي لإعلان جوائز الفائزين في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة قاصرًا على بث مباشر على صفحة مركز القبة السماوية العلمي، حيث تم توجيه الشكر إلى الطلبة، وأولياء أمورهم، ولجنة التحكيم، والمعلمين، والمشرفين، كما أشادت المكتبة بالدور البنَّاء لشركاء النجاح وهم: وزارة التربية والتعليم، البنك الأهلي المصري، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

قام بتقييم مشروعات الطلبة مجموعة من أساتذة الجامعة، وعلماء ومهندسين متخصصين، بالإضافة إلى متطوعين محترفين في الصناعة. وتم تحديد الجوائز الكبرى باستخدام مقياس يعتمد على تقييم القدرات الإبداعية والتفكير العلمي والأهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوح، واتبعت لجنة التحكيم المقاييس الدولية لتقييم المشروعات.

وحاز على المركز الأول الطالب عبد الرحمن أحمد دراز من الغربية عن مشروع "روبوت المهام الصعبة"، كما فازت الطالبة: فاطمة علي البنا من الإسكندرية بالمركز الثاني عن مشروعها "مستخلص بذور المورينجا في تنقية مياه الصرف الصحي للزراعة وإنتاج الطاقة الخضراء"، وفاز بالمركز الثالث الطالبان: جاسر أحمد جلال ومصطفى أحمد مرعي من الإسكندرية عن مشروع "استخدام رؤية الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلي لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص المعاقين جسديًا على استخدام الأنظمة والآلات الذكية"، بينما جاء في المركز الرابع الطالبة: ياسمين أسامه حجي من دمياط عن مشروع "تطوير نظام مولدات الطاقة الجيوحرارية المزدوج وتطبيقه في مصر"، وجاء في المركز الخامس الطالب: عمر وليد البحيري من دمياط عن مشروعه "جهاز لكشف تلوث المياه".

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