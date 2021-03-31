رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إسبانية: السياحة فى أوروبا انخفضت بنسبة 85%

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:59 ص
السياحة في أوروبا
السياحة في أوروبا
هدير سند
طباعة
كشفت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، أن السياحة فى أوروبا انخفضت بنسبة 85% حتى الآن فى عام 2021.

وحذرت منظمة السياحة العالمية UNWTO على موقعها، من أن القارة العجوز حاليًا تعانى من أزمة فى هذا القطاع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية فى تقرير لها، إلى أن حساسية السياحة الأوروبية تتجاوز القطاع نفسه، ومن هنا تأتى الحاجة الملحة لتنشيط تدفق السياح، ولذلك فإن "جواز السفر الأخضر" الذى يعتبر شهادة صحية يؤكد أن المسافر حصل بالفعل على اللقاح اللازم ضد كورونا أحد الحلول التى تعطى أملاً كبيرًا لأوروبا لاستعادة قطاع السياحة فى فصل الصيف.

وفى مقابلة أجراها ممثل المنظم زوراب بولوليكاشفيلي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، تم التركيز على ضرورة تعزيز السياحة من خلال القنوات الرقمية، وموائمة البروتوكولات لزيادة أمن السفر الدولي.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: "في جميع أنحاء أوروبا، يعتمد ملايين الأشخاص والشركات على القرارات الصحيحة التي يتم اتخاذها حتى يمكن استئناف السياحة"، بينما حث نائب رئيس المفوضية الأوروبية على التعاون الدولي في مواجهة الأزمة، مدعيًا أن "أوروبا لن تتعافى وحدها".

في الوقت نفسه، تفكر مسئول كبير في منظمة السياحة العالمية في الحلول التي تقدمها الدول أو مجموعات البلدان خارج الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنقل الآمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمم المتحدة أنشأت فى مارس 2020 لجنة الأزمة العالمية للسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وهي هيئة مشتركة بين القطاعات تركز على تحقيق استئناف السفر الدولى بأمان، وعلى ضمان السيولة التي تحتاجها شركات السياحة للبقاء على قيد الحياة، وفقا للموقع الرسمى للمنظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع السياحة 27 مليون شخص أى مايقرب من 11% من إجمالى العمالة فى الاتحاد الأوروبى، وفقًا لحسابات البرلمان الأوروبى، فقد ساهمت فى عام 2019 بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

موضوعات متعلقة

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

خبراء يعربون عن مخاوفهم من تحول أولمبياد طوكيو لبؤرة انتشار كورونا

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون