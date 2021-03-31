منظمة أمريكية: جماعات الإسلام السياسي تثير مخاطر أمنية كبيرة في ألمانيا

كشف موقع investigative project "مشروع استقصائي حول الإرهاب" وهو مجموعة بحثية غير ربحية أسسها ستيفن إيمرسون " صحفي أمريكي وكاتب وناقد حول الأمن القومي، والإرهاب وجماعات الإسلام السياسي" عن خطورة جماعات الاسلام السياسي في ألمانيا.وقال الباحث هاني غرابه "محلل في مكافحة الإرهاب "في مقال له عبر المنصة الأمريكية، لطالما كانت أسلمة المجتمعات الأوروبية هدفًا طويل الأمد لجماعات الإسلام السياسي، ولا سيما الجماعات السلفية وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وسع السلفيون والمتطرفين التابعين لجماعات الاسلام السياسي الألمان أنشطتهم التي تستهدف المهاجرين الجدد في البلاد لتشمل الألمان الأصليين.في 25 فبراير، داهم 850 ضابط شرطة في برلين وبراندنبورغ 26 موقعًا مرتبطًا بجماعة سلفية تعرف باسم جماعة برلين [مجموعة برلين].كان مجلس الشيوخ في برلين قد حظر أنشطة الجماعة قبل الغارة، بعد أن تبين أن لها صلات بتنظيم داعش، واستخدمت شعارات معادية للسامية وكانت المجموعة على اتصال بأنيس عمري، الإرهابي وطالب اللجوء التونسي الذي قاد شاحنة خطفت إلى سوق عيد الميلاد في برلين في عام 2016، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 48. وحذرت المخابرات المغربية السلطات الألمانية من دعم العمري لفرع القاعدة قبل الهجوم، لكن التحذير تم تجاهله.قال وزير الداخلية والرياضة في برلين في بيان عقب الغارة: إن جماعة برلين تدعو إلى شن هجمات إرهابية على المدنيين وتنشر عبادة استشهادية تزيد من الاستعداد لارتكاب هجمات وتعزز أيديولوجية تنظيم داعش وترفض الجماعة مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون، وتسعى بدلًا من ذلك إلى تشكيل دولة دينية تحكمها الشريعة.وقال وزير الداخلية في برلين أندرياس جيزل بعد الغارة "ليس لدينا مجال لنشر الإرهاب أو تمجيد ما يسمى الدولة الاسلامية"و "لا يزال خطر الاسلام السياسي مرتفعًا. الحظر المفروض اليوم هو لبنة أخرى في المعركة الحازمة ضد التطرف العنيف."في اليوم السابق، حكمت محكمة ألمانية على رجل الدين العراقي الراديكالي أحمد عبد العزيز عبد الله البالغ من العمر 37 عامًا بالسجن 10 سنوات ونصف لكونه عضوًا في تنظيم داعش وتمويل الإرهاب في ألمانيا. ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن ما يقدر بـ 1060 شخصًا غادروا ألمانيا للقتال مع داعش في سوريا والعراق.السلفية حركة إصلاحية متزمتة تهدف إلى إعادة الإسلام إلى جذوره الأصلية. السلفية لا تقبل وجود طوائف أخرى للإسلام مثل الشيعة. من خلال هذا الفهم الضيق للعقيدة الإسلامية، يجد الأتباع السلفيون أنفسهم في صراع مع المؤمنين من جميع الأديان الأخرى، بما في ذلك المسلمين. جميع الجهاديين والمتطرفين من جماعات الاسلام السياسي هم من السلفيين إلى حد ما. في حين أن العديد من الإسلاميين قد لا يكونون عنيفين، بل وحتى يشاركون في العملية السياسية، فإن الأيديولوجية الكامنة وراء جماات الاسلام السياسي يمكن أن تمهد الطريق للجهاد من خلال تلقين الناس أيديولوجية عنيفة، كما عرّف مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا مجموعته التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية عالمية من خلال التبشير بأنها "دعوة سلفية، طريق سني، هيئة سياسية، جماعة رياضية، جمعية علمية وثقافية".، مجتمع اقتصادي وفكرة اجتماعية ".ويعتبر تحول عدد كبير من المسلمين إلى السلفية، وبالتالي تبنيهم شكلًا متطرفًا للدين، أحد المخاطر التي تواجهها السلطات الألمانية ولا يقتصر التسلل السلفي للمجتمع الألماني على المدن الكبرى، بل يصل أيضًا إلى البلدات الأصغر، مثل مدينة التعدين Dinslaken- Lohberg حيث أصبحت المدينة مركزًا للتجنيد لتنظيم داعش ومقرًا لجماعة سلفية تُعرف باسم "لواء لوهبيرج". كان لدى المجموعة ما يقدر بـ 25 عضوًا، وكان بعضهم قد تحول إلى التطرف في وقت سابق كجزء من مجموعة غراي وولفز اليمينية المتطرفة.وصل عدد السلفيين في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 12150 متابعًا في عام 2019، أي ثلاثة أضعاف منذ 2011. وتمكن العديد من مقاتلي داعش من العودة إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير نشر هذا الشهر على قناة إم 6 الفرنسية.وأشارت دراسة بتكليف من وزارة الداخلية إلى أن ما يقرب من نصف الشباب المسلم في ألمانيا يميلون إلى الآراء الأصولية المتطرفة. وقالت الدراسة المكونة من 500 صفحة إن حوالي واحد من كل أربعة شبان مسلمين معرضون للعنف. ومع ذلك، فإن نسبة صغيرة فقط من الحالات التي تم مسحها أعربت عن استعدادها للدفاع عن معتقداتها الدينية بالعنف.علاوة على ذلك، هناك 627 إرهابيا محتملا يعيشون في ألمانيا، حسب تقديرات قوات الأمن الألمانية في سبتمبر الماضي. لا يزال مستوى التهديد "مرتفعا بشكل مطرد" حيث تأتي معظم التهديدات من "مهاجمين أفراد مستوحين من المنظمات الإرهابية".لكن جماعة برلين لم تكن الجماعة السلفية الوحيدة المحظورة في ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2016، حظرت السلطات الألمانية مجموعة تُدعى Die Wahre Religion [الدين الحقيقي]. كانت الجماعة مسؤولة عن إقناع 140 شابًا مسلمًا بالسفر إلى سوريا والعراق للانضمام إلى المسلحين. وصلت أنشطتها إلى العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث قام فرعها أيضًا بتجنيد الجهاديين. عندما تم حظره، داهمت الشرطة الألمانية 190 موقعًا معروفًا للديانة في جميع أنحاء البلاد.اعترف المؤسس إبراهيم أبو ناجي برغبته في اعتناق جميع الألمان للإسلام، وفي عام 2013، أعرب أبو ناجي عن أمله في أن تخضع ألمانيا لأحكام الشريعة الإسلامية،قال أبو ناجي لقناة SWR الألمانية في عام 2012: "أتمنى أن تسود شريعة الله في جميع أنحاء العالم" وردا على سؤال عما إذا كان يحترم الديمقراطية، قال: "المسلم الذي ينكر الشريعة ليس مسلمًا، إنه يترك الإسلام مباشرة. هؤلاء كفار كمسلم كيف أقبل نظامًا غير نظام الله؟ "عندما تم حظر Die Wahre Religion في عام 2016، قال وزير الداخلية الألماني آنذاك، توماس دي مايزير، إنه استخدم "ذريعة الترويج للإسلام" لنشر "رسائل الكراهية... وتحول الشباب إلى التطرف".واضاف غرابه للمنصة الامريكية:الخطر الذي يمثله المتطرفون من جماعات الاسلام السياسي في ألمانيا لا يقتصر على السنة والسلفيين، ولكن أيضًا على الشيعة، مثل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وكانت قد حظرت ألمانيا الجماعة في أبريل الماضي بعد أن حددت مسؤوليتها عن "عدد كبير من الهجمات التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى في جميع أنحاء العالم". كما استخدمت الجماعة قاعدتها الألمانية لنشر معاداة السامية.واستنكر زعيم حزب الله حسن نصر الله حظر ألمانيا ووصفه بأنه "قرار سياسي يعكس خضوع ألمانيا لإرادة أمريكا لكن الزعيم الإرهابي اللبناني كذب، حيث قدرت وكالة المخابرات المحلية الألمانية في عام 2019 وجود 1050 من عناصر حزب الله في البلاد. وتورط العناصر في تهريب المخدرات والاتجار بالسيارات المسروقة وغسيل الأموال، بحسب تقرير نشرته صحيفة Tagesspiegel الألمانية في عام 2019.ومما يزيد التهديد موجة من اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب وأماكن أخرى والذين - بسبب الفوضى في بلادهم وألقي باللوم على المستشارة أنجيلا ميركل في قرارها في عام 2015 السماح بدخول أكثر من 900 ألف لاجئ من سوريا فروا من الحرب الأهلية السورية إلى ألمانيا حيث سمحت لهؤلاء الأفراد بدخول البلاد على الرغم من أنهم من المحتمل أن يكونوا من بين عناصر إجرامية وراديكالية. قالت الزعيمة السابقة للاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع الحالية أنجريت كرامب كارينباور في عام 2019: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. لقد تعلمنا درسنا".وجاءت مشاعر مماثلة من وزير داخلية ميركل هورست سيهوفر، الذي طالب في عام 2019 بـ "إجراء صارم" لفحص اللاجئين قبل دخولهم أوروبا. لكن التحدي المتطرف سبق أزمة اللاجئين - حتى أن بعض المهاجرين السوريين صُدموا عندما وجدوا أن المساجد في ألمانيا أكثر تطرفًا من وطنهم.تدهور الوضع الأمني ​​في ألمانيا بعد قرار ميركل. كتب خبير الأمن الألماني جويدو شتاينبرغ في عام 2017: "الانحدار السريع للوضع الأمني ​​يرجع أساسًا إلى موجة غير مسبوقة من المؤامرات الإرهابية دبرها إرهابيون تابعين لجماعات الاسلام السياسي وبلغت ذروتها في هجوم في برلين في 19 ديسمبر 2016".تظهر الإحصاءات ارتفاعًا في الهجمات الإرهابية بعد قرار ميركل في عام 2015، على الرغم من أنه من غير الواضح مقدار ذلك بسبب اللاجئين الوافدين حديثًا أو المسلمين الألمان المتطرفين.