محافظ الوادي الجديد يتلقى جرعة لقاح كورونا

تلقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا.وناشد محافظ الوادي الجديد المواطنين بالمحافظة سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال المراكز التي تم تخصيصها على مستوى المحافظة، وذلك للوقاية من الفيروس، مثمناََ جهود الدولة على توفير اللقاح لكافة المواطنين بالمجان لتقليل أعداد الإصابات بالتزامن مع التحذيرات من الموجة الثالثة من فيروس كورونا.جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى توفير كافة التيسيرات للمواطنين بالمناطق النائية لتلقي اللقاح من خلال فرق طبية متنقلة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.للتسجيل للحصول على اللقاح مجانا من خلال الموقع التالي:https:egcovac.mohp.gov.eg#homeأو على الخط الساخن 153‪35 أو في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظ.