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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لماذا فشل أسامة هيكل في أن يكون رجل دولة ؟.. الباز يجيب
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:34 ص
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، فشل في أن يكون رجل دولة في منصبه الذي يشغله حاليا.
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