«كانا في وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالي المرج على شاب وخطيبته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على شاب وفتاة بمنطقة المرج.وتبين أن الشاب والفتاة مخطوبين، وأن الأهالي شاهدوهما في وضع مخل في "البلكونة"، فقاموا بالتعدي عليهما بالضرب، وأن الطرفين اتفقا على الصلح وتحررت مذكرة بذلك بمعرفة رجال الشرطة وتعهد الطرفان بعد تعرض كلاهما للآخر.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تداولوا أنباء بنشوب مشاجرة وتعدي مجموعة من الأشخاص على فتاة وخطيبها في منطقة المرج، بدعوى رؤيتهم في وضع مخل داخل بلكونة الشقة محل سكن الفتاة، فقاموا بالتعدي عليها بالضرب وسحلها وخطيبها بطريقة بشعة، فيما قامت شقيقتها بإبلاغ النجدة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.