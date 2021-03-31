«فيسبوك» تتخذ خطوات لمواجهة خطاب الكراهية في الهند

أعلنت منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي، اتخاذ خطوات لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في الهند، وذلك بالتزامن مع بدء الانتخابات متعددة المراحل التي تستمر لأشهر في البلاد.وأوضحت منصة فيسبوك في منشور لها: "ندرك أن هناك أنواعًا معينة من المحتوى، مثل خطاب الكراهية، الذي قد يؤدي إلى ضرر وشيك لا يرتبط بشبكة المعلومات الدولية فقط".وذكرت فيسبوك: "لتقليل خطر انتشار المحتوى الجدلي في الولايات الهندية التي تشهد انتخابات واحتمال التحريض على العنف قبل الانتخابات أو خلالها، سنقلل بشكل كبير من توزيع المحتوى الذي تحدده تقنية الكشف الاستباقي لدينا على أنه كلام يحض على الكراهية أو العنف والتحريض".وأشارت الشركة إلى أنها صممت أيضًا تذكيرات يوم الانتخابات لمنح الناخبين معلومات دقيقة وتشجيعهم على مشاركتها مع الأصدقاء على "Facebook" و"WhatsApp".وتعد الهند أكبر سوق للمستخدمين على منصة "Facebook"، كما يعد تطبيق الدردشة واتساب "WhatsApp" من بين الأكثر شعبية في البلاد، حيث يبلغ عدد مستخدميه حوالي 500 مليون مستخدم في الهند.وتعرضت منصة "فيسبوك" لانتقادات؛ جراء ثغرات مزعومة في السيطرة على خطاب الكراهية، وأوقفت المنصة الإعلانات السياسية والانتخابية والاجتماعية لمدة شهور لقمع المعلومات المضللة والانتهاكات حول الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.