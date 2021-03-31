حملة توعية حول ترشيد استهلاك المياه بالمنوفية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz نيابة عن الحكومة الألمانية حملة توعية استهدفت 140 طفلا و100 من أولياء الأمور لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه وذلك بمقر مركز شباب قويسنا على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمياه.وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إلى أن هذا البرنامج يتم بالتعاون مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لإطلاق حملات توعية أكثر فاعلية تعتمد على التفاعل الذهني للأطفال بطرق حديثة في مجالات التوعية بعيدا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية لإكساب الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب.وأوضح، أنه تم تنفيذ العديد من الانشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ألعاب ترفيهية للأطفال مثل عجلة الحظ، السلم والثعبان، مهمه في الدور الرابع لعرض مشكلات وحلول للحفاظ على المياه، السلم والثعبان وورش رسم.وأضاف تأتي هذه الألعاب الترفيهية في إطار ترسيخ سلوكيات ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال وتوضيح الفكرة بصورة بسيطة، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات للتعرف علي فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل.