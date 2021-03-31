موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

العديد من المواطنين يرغب في معرفة موعد موكب المومياوات الملكية وخريطة اليوم، وذلك بالبحث عنها عبر السوشيال ميديا، فقد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور كثيرة للتجهيزات المتعلقة بالنقل، والتي من المقرر أن يحضر الحفل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مع عدد كبير من الشخصيات المهمة، كما سيتم نقل الحدث العالمي على الهواء مباشرة من خلال 18 قناة عالمية، تتابع الحفل الملكي لحظة بلحظة، وفقا للبيانات الرسمية التي أعلنتها الجهة المنفذة للحفل.





ويستشهد مظاهر الاحتفال وسيكون في احتفالية تزينها أضواء الليزر والكشافات التي ستضئ السماء بأسماء ملوك الفراعنة، حيث سيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الشخصيات الدولية موكب الملوك داخل متحف الحضارة المصرية.





موعد موكب المومياوات الملكية وخريطة اليوم

مساء السبت المقبل الموافق 3 أبريل، هو الموعد النهائي لنقل حفل المومياوات الملكية الفرعونية، وفقا لما حددته الجهات الرسمية، حيث من المقرر أن تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة، وبالتحديد ميدان التحرير، فقد تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية الفرعونية"، والتى ستنقل إلى موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط في مصر القديمة.





الموكب سيتقدمه نخبة كبيرة من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، مع فرقة الموسيقية العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، ويتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس السبت 3 أبريل، كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.





خريطة نقل المومياوات الملكية الفرعونية

الموكب الملكي يضم 22 مومياء فرعونية، و17 تابوتا ملكيًا، على أن يكون الافتتاح الرسمي سيمر من ميدان التحرير بعد انتهاء أعمال تطويره خلال الفترة الماضية، وسيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.





وبعد عرض موعد موكب المومياوات الملكية وخريطة اليوم، يشار إلى أن الجهة المنفذة للحفل، اتخذت الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لتأمين الحفل من انتشار فيروس كورونا، من تطهير وتعقيم الأماكن بشكل مكثف، إضافة إلى التشديدات التي وجهت للحضور من ارتداء الكمامات ومصاحبة زجاجات الكحول والمعقمات والتباعد الاجتماعي، حيث الإجراءات التي شددت عليها وزارة الصحة لمنع انتقال عدوى كورونا.