«الشباب والرياضة» تواصل فعاليات «اعرف مدينتك» لطلاب الجامعات

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مبادرة "اعرف مدينتك"، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، لطلاب وخريجي كليات السياحة والآداب والآثار.وتضمنت الفعاليات مجموعة من الزيارات الميدانية، زيارة قلعة صلاح الدين وجامع السلطان حسن ومسجد الرفاعي، للوقوف على بعض معالم مصر السياحية والتراثية والتعرف على أهمية الآثار المصرية وقيمتها التراثية والاقتصادية بالدولة وما تمثله من مصادر للدخل القومي، بالإضافة إلى محاضرة حول دور التحول الرقمي في مجال السياحة والآثار ألقاها الدكتور خالد رحومة، ومحاضرة حول المشروعات الصغيرة وطرق الاستفادة منها في مجال السياحة، قدمتها الدكتورة مريم الضبع.