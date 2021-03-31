القبض على «عامل كاوتش» قتل شخصًا وأصاب آخر بالمنوفية

نجحت مباحث قويسنا بالمنوفية بقيادة المقدم أحمد شمس رئيس المباحث، من ضبط عامل كاوتش، بقرية أم أخنان، عقب قيامه، بقتل وإصابة شخصين، مستخدمًا سلاح آلي، بسبب خلاف بينهم، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة؟تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز قويسنا من ضبط "ع، أ، ا" 40 عاما، عامل كاوتش ومقيم بقرية "أم خنان".حيث قامت وحدة المباحث بعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الجاني بعد قتله "م، ا، ث" تاجر خردة، وإصابة "م، أ، س،" وضبط السلاح الآلي المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.