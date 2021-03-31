خبير اقتصادي: إشادة المؤسسات الدولية بمصر تعكس الواقع دون مجاملات

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك يرجع إلى تعزيز ثقة المستثمر في قوة الاقتصاد المصري، وبفضل القرارات والقوانين التشريعية الداعمة للاستثمار في مصر، لأن المستثمر يبحث دائمًا عن البيئة المناسبة للاستثمار.وأضاف الإدريسي في تصريح لـ"الدستور"، أن إشادة المؤسسات الدولية بأي بلد في العالم لا يوجد بها مجاملات فهي تمثل انعكاس الواقع، مؤكدًا أن الإشادة بالاقتصاد المصري دليل على نجاح سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قالت إن أشادت المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري باعتباره واحدًا من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نسب نمو اقتصادي إيجابية خلال عام 2020 بنسبة 3.5%، مع توقعات بأن ترتفع هذه المعدلات إلى 5% خلال العام الجاري؛ وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة ومازالت تنفذها.