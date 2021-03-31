العثور على 10 قذائف هاون في «صلاح الدين» العراقية

عثرت السلطات الأمنية العراقية على 10 قذائف هاون و150 مسطرة تفجير في محافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين بالعراق، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، "أنه تم تنفيذ حملة تفتيش واسعة أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون عيار 120 ملم، و150 مسطرة تفجير في منطقة الشيحة".وأوضحت المديرية أنه تم تفجير القذائف من قبل خبير المتفجرات دون حادث يذكر.وكانت الشرطة العراقية قد عثرت -الأحد الماضي- على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية تفتيش في إحدى القرى بقضاء تكريت.