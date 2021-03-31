8 آلاف و275 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

سجلت روسيا 8 آلاف و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و545 ألفا و95 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. مشيرا إلى وفاة 408 أشخاص جراء الفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 98 ألفا و850 شخصا.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية سجلت 1286 إصابة من الإصابات الجديدة و53 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ719 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 556 حالة إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح أن 10 آلاف و176 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و166 ألفا و172 شخصا.