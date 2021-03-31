تاريخ.. «الأبواب القديمة» تتحول إلى تجارة مزدهرة في مصر

أشادت موقع "المونيتور" الأمريكي باستفادة المصريين من الأبواب القديمة التي تحولت الآن إلى تجارة مزدهرة، وتحدثت مع عدد من أصحاب الورش التي تعمل في الأبواب القديمة وإعادة ترميمها.وقال تاجر التحف محمد أحمد أبوبكر، إن الأبواب والنوافذ والأثاث المنزلي الذي يعود إلى القرون الماضية، بالإضافة إلى صواني الطعام المزخرفة بات تجارة مزدهرة في مصر.وأضاف "أبوبكر"، أنه اهتم على مدار الثلاثين عامًا الماضية بجمع الأبواب القديمة وقطع الأثاث الخاصة من المنازل المدمرة في القاهرة أو خارج العاصمة لإنقاذها من الضياع والبلى والتلف، لكنه تحول تدريجيًا إلى التجارة عندما أعرب بعض الناس عن رغبتهم في شراء ما جمعه.وأشار إلى أن معظم الأبواب القديمة صنعت منذ أكثر من 70 عامًا وتنافس أصحاب المنازل قديمًا على جمال عمارة المنزل سواء كانت نقوشا في الداخل أو في الواجهات الخارجية والأبواب، مشيرًا إلى أن الأبواب يتم شراؤها من قبل سماسرة معروفين بجامعي التحف من مدن الصعيد أو أحياء القاهرة القديمة التي دمرت.توجه أب بكر إلى حي عرب اليسار في القاهرة حيث تمت إزالة العقارات كجزء من خطة التنمية لإزالة العشوائيات في منطقة السيدة عائشة، لافتا إلى أن المنطقة تضم تصاميم معمارية مهمة هي جزء من التاريخ المصري ولا ينبغي تدميرها.قال: عند إحضار الأبواب تغسل بالماء لإزالة الرمل، ثم تترك لتجف في العراء. لاحقًا، فكر في كيفية الاستثمار فيها بناءً على طلب العميل. وقال إن جميع عملائه أجانب أو مقيمون في مجمعات سكنية حديثة ممن يحبون ويقدرون التحف.وتضم منطقة السيدة عائشة في القاهرة أحد أكبر أسواق السلع المستعملة والتحف في مصر. مجموعة من التجار المتخصصين يبيعون كل شيء قديم - سواء كان ذلك الأبواب أو النوافذ القديمة أو المقاعد. يبلغ متوسط ​​سعر الأبواب القديمة نحو عشرة آلاف جنيه مصري (640 دولارًا)، بحسب أحمد سيد، تاجر تحف في سوق السيدة عائشة.وقال "السيد"، إن التجار أو السماسرة يزورون أصحاب المنازل قبل تدميرها لفحصها وتحديد الأثاث والنوافذ متعددة الألوان والأبواب والرخام بتصميمات جميلة وفريدة من نوعها سيتم شراؤها. ثم يقومون ببيع القطع لتجار السوق الذين يعملون على إصلاحها وبيعها بأسعار خاصة حسب شكلها وجودتها وتاريخ تصنيعها.قال الباحث الإسلامي معاذ لافي إن الأبواب القديمة من بين قطع الأثاث الأخرى جزء من تاريخ مصر لأنها تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين.ولفت إلى أن الأبواب القديمة تعكس ثقافة وهوية المالك. على سبيل المثال، تظهر نجمة داود على الباب أن المالك يهودي. تشير أشجار العنب إلى أن المالك مسيحي. تظهر الآيات والأشعار القرآنية على الباب أن المالك مسلم أو عربي.وقال لافي إن التصميمات الفنية للأبواب تعكس الفترة التي صنعت خلالها. بعض الأبواب مصنوعة باستخدام تصميم أوروبي آرت ديكو، بينما يتبنى البعض الآخر تصميمًا إسلاميًا حديثًا. وتابع أنه يجب النظر إليها على أنها جزء من التراث المصري ومعاملتها مثل أي أثرية أخرى، حيث كانت جزءًا من منازل عمرها حوالي 100 عام.وقال إن الحكومة تعتبر بعض المنازل القديمة ذات الطابع المعماري الفريد والتي يزيد عمرها علي 100 عام مثل أي مبان أخرى وليست قطعة تراثية. وبالتالي، فهي معرضة لخطر الهدم.قال عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات والمنشورات العلمية الأثرية في مناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن "الأثاث والأبواب القديمة مأخوذة من الأبنية غير الخاضعة لأحكام القانون"، والقانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم الآثار غير المهجورة والحفاظ على التراث العمراني، وإصداره المعدل اعتبارًا من عام 2020، والذي يحظر الهدم أو الضم للمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري الخاص.وقال إن المباني القديمة ومحتواها وجميع خصائصها المعمارية تعتبر ذات تصميمات معمارية خاصة يجب حفظها كتراث بدلًا من بيعها أو تدميرها لمجرد أنها غير مسجلة.ووفقًا لريحان، فإن ما يميز المنازل والأثاث القديم هو أنها مصنوعة يدويًا ولا مثيل لها، موضحًا أنه بذلك يتم عرضها في السوق كقطع فنية، ويقوم أصحاب القلاع أو تجار التحف داخل مصر وخارجها بشرائها.