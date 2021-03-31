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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إماراتية: الاجتماع المصري الأردني العراقي يسعى لتشكيل قوة عربية تواجه التحديات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:51 ص
الاجتماع المصري الأردني
الاجتماع المصري الأردني العراقي
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أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أهمية الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في العاصمة العراقية (بغداد) هذا الأسبوع، لوزراء خارجية مصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي، لكونه يتم خارج الأطر التقليدية لتنسيق وتوحيد جهود الدول الثلاث حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفي إطار السعي لتشكيل قوة عربية تستطيع مواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تجميع قوى هذه الدول الاقتصادية والسياسية في إطار تكاملي يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث بمعزل عن الشعارات المعهودة حول الوحدة والتكامل.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "المشرق الجديد" - إلى أن هذه الدول التي تعمل بهدوء لتحقيق مشروع الشرق الجديد، الذي تم الاتفاق على قيامه في القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أواخر شهر أغسطس الماضي في (عمّان) تتّبع نهجًا متدرجًا على طريق إقامة كيان عربي يعزز مستوى تنسيق جهوده على مختلف الصعد في عالم باتت التكتلات الإقليمية الكبرى فيه تشكل مصدر قوة، ومفتاحًا للتعاون.

وأضافت أن وزراء خارجية الدول الثلاث أكدوا التوافق حول مختلف القضايا الإقليمية فلسطين وسوريا إلى ليبيا واليمن ومواجهة الإرهاب وأهمية الأمن المائي العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، ما يعني أن هناك تطابق في وجهات النظر والمواقف إزاء كل هذه القضايا، وهذه عوامل مساعدة على تعزيز التعاون وترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال تطوير الآلية الثلاثية، والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، عبر مأسسة آلية التنسيق بإنشاء سكرتارية تنفيذية يكون مقرها بالتناوب بين الدول الثلاث.

واختتمت (الخليج) بالقول "إذا ما تواصل العمل بهذا الزخم، والإصرار على إنجاز هذا التكامل، يمكن القول إن مشرقًا جديدًا يبزغ، وإن أملًا يشق طريقه من خلال الإيمان الفعلي بالعمل العربي المشترك، وإذا ما نجح لا بد أن يتمدد ويتسع، لأن هناك دولًا عربية أخرى تتشوق إلى عمل يدفع باتجاه التكامل، وصولًا إلى ما أبعد من ذلك".

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