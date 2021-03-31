الأنبا مقار يترأس اجتماع بكنيسة السيدة العذراء في العاشر

ترأس الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، اجتماع الآباء الكهنة وأسرهم، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر.بدأ الاجتماع بصلاة القداس الالهي وألقى عظة القداس عن الحكمة في التصرف والحكمة في الكلام.وعقب انتهاء القداس الإلهي حضر مجموعة من الخدام بدار الكتاب المقدس لشرح كيفية الاستفادة من العروض التي يقدمها الدار.كما قام بعض المسئولين عن مكتب التنمية بشركة ألاسكا بشرح بعض النشاطات التي تهدف لخدمة فئات متعددة من الشعب، واختتم اللقاء بكلمة روحية للقمص داؤد لمعي عن الرجاء في حياة الكاهن.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.