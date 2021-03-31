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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يتكتم الكاتب الروائي إبراهيم عن الإفصاح عن عنوان روايته او ثلاثيته الروائية واللتي انتهى من كتابتها منذ خمسة اشهر وسلمها لدار " المتوسط" للنشر ومقرها ايطاليا. الرواية التي فاقت بحجمها كل كتابات الروائي الكبير وتقدرب 480 ألف كلمة تتعرض لما وراء الواقع ووقائع العزلة فترة كورونا حيث سيطرة الفزع والخوف والرهبة وإيثار الوحدة بل وخوف البشر من بعضهم البعض. الروائي إبراهيم الذي ينتظر نشر الرواية في خلال شهر قادم كان قد مكث في منزله لأكثر من عام ونصف بداية من ديسمبر 2019 وحتى منتصف يناير الآني / 2021 وكا

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:30 ص
الروائي إبراهيم عبد
الروائي إبراهيم عبد المجيد
حسين عبد الرحيم
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يرفض الروائي إبراهيم عبد المجيد الإفصاح عن عنوان روايته التي انتهى من كتابتها منذ خمسة أشهر وسلمها لدار " المتوسط" للنشر ومقرها ايطاليا.

تقدر الرواية بـ 480 ألف كلمة وتتعرض لوقائع العزلة خلال فترة كورونا حيث سيطر الفزع والخوف والرهبة وإيثار الوحدة.

الروائي الذي ينتظر نشر الرواية خلال شهر، كان قد مكث في منزله لأكثر من عام ونصف العام بداية من ديسمبر 2019 وحتى منتصف يناير 2021، يبدأ الكتابة مع منتصف الليل.

وفي سؤال للدستور عن تفاصيل تلك الليالى مع ثلاثيته التي تقع في مجلد واحد يقول الكاتب: كان شكل القرود في ساحات وشوارع " داوننج استريت " بالعاصمة البريطانية لندن، يشدني من عقلي لمساحاات فانتازيا بين الجنون والسخرية، فأضحك مع نفسي وأنا جالس بمكتبي وسط كتبي، بل أحيانا ما كنت أبكي بلا دموع عن رؤية ما، انطلقت منها في كتابة الرواية المنتظر نشرها على أحر من الجمر وكأنها كتابي الأول، وهي أن العالم والشوارع والحانات والأرصفة في العالم كله صار ت تحدث نفسها بلغة الصمت والهمس، في الظلمة والنور والخفوت فتخيلت وقتها، ماهو مصير بطل رواية، يخرج للعالم وحده عاريا لا يبغي إلا التحدث مع الله، مراجعا ما ارتكبه من جرائم تجاه كل من عرفه أو عاشره أو حتى شاركه سكنه. هربا من السأم ليتعرض لمتلازمات رعب تفوق الكورونا حيث أنه ينظر للسماء فيجد أن كل البشر الطيبون قد صعدوا لسابع سما واختفى الأشرار ليكتشف في النهاية هذا البطل الراوي السارد المروي عنه أنه من الأشرار حتى في محاولاته أو ما تخيله أنه من الممكن في هذه الليلة تحديدا وقت الخوف والخواء بل وخلاء المدن من البشر، ستكون هي فرصته الوحيدة للحاق بالأخيار في السماء عبر أحد أبراج عاصمة الضباب.

وتابع عبد المجيد: كان أكثر ما كان يحرك مشاعري وقت ذروة أزمة كورونا هي تلك الأصوات الرحيمة والخاشعة والجليلة التي رنت هامسه متسللة لأذني من قبل كل مساجد الله.. وقتها كانت أصوات الكلاب تتعالى نبحا وكأنها تبكي على بني البشر أو تناجي ربها أو تدعوه بما حاق بها من جرؤاء تعديات بني الإنسان على الكلاب، في وقت كان مواء القطط في واد آخر، وكل هذه التجليات او الحالات كانت سببا في وقفاتي مع جدوى الكتابة والزمن والتزاحم والتراحم وعبث الكثير من الأفكار فيما يخص المقدس فكان كتابي الأخير " نفحات من العزلة" هو ثمار هذه الليال الكئيبة المنيرة الفارقة في عمر البشرية وعمري بل وقناعاتي.
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية
كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية

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