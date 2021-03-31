170 مليون دولار صادرات مصر للأردن في 2020

كشف تقرير خاص بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود طفرة في صادرات الصناعات الغذائية للأردن.وبين التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخه منه أن هناك تطور في حجم الصادرات المصرية إلى الأردن، حيث سجلت 179 مليون دولار في 2020.وكشف التقرير عن أنه بلغ عدد إجمالي الشركات المصدرة للصناعات الغذائية إلى الأردن 355 شركة، بينها 130 شركة صادراتهم أكثر من 100 ألف دولار.