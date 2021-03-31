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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحافظين على ثقة ابنك بنفسه؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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اختلاف القيم والثقافة بين الأجيال دائما ماتحدث حالة من عدم التفاهم بين الأباء والأبناء قد تؤدي إلى فقدان الطفل ثقته بنفسه.

قالت أسماء الفردي مامي بلوجر، إن هناك عدة عوامل يجب الانتباه إليها عند تربية الأطفال حتى لا يفقدون ثقتهم بأنفسهم، منها أن عدم الاستخفاف بعقله، والإجابة عن كل أسئلة طفلك، مهما شملت من موضوعات، بلغة بسيطة يفهمها، ولا تجرحي شعوره عبر الضحك والسخرية منها.

وتابعت "الفردي": لا تقارني بين أطفالك، احذري التمييز في معاملتهم، لا تفشي سرًا ائتمنك عليه صغيرك، فالطفل له أسراره التي لا يرغب أن يشاركه بها الآخرون، إلا أن الأم ونتيجة لقربها الدائم من طفلها فإنها تستطيع اكتشاف هذه الخفايا.

وأكدت: لا تخلفي وعودك له حيث إحرصي على ألا تعدي طفلك بشيء يتمنّاه بهدف الخروج من موقف أو لتحفيزه على القيام ببعض المهام، فيما تعلمين أنك لن تفي به. فعندما يكتشف كذبك عليه، سيخيب أمله فيك ولن يصدّقك أبدًا في وعود أخرى.

وأضافت يجب أن تكسري حاجز الخجل، حيث يتمّ هذا الأمر عن طريق التحدّث معه في كل ما يخصّه ومنحه فرصة للتعبير عمّا يجول في فكره، حتى ولو كانت أسئلته محرجة أو تتعلّق بأمور شخصية.

وشددت على ضرورة وجود صداقة بينك وبين طفلك، فإن قضاء بعض الوقت في مشاركة طفلك اللعب أمر في غاية الأهمية، لأنه سينتقل بك من مرتبة الأم التي تعطي التعليمات والأوامر إلى مرتبة الصديقة التي تشاركه تفكيره واهتماماته وتلهو وتمرح مثله.

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