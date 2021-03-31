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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«موكب المومياوات» يؤجل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:17 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تأجيل افتتاح فعاليات دورتها السابعة إلى يوم 5 إبريل المقبل، إدراكا لقيمة حدث استثنائي عالمي وهو موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

تقام الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من من 5 إلى 10 إبريل 2021.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استقبلت أمس وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في حضور محمد محمود رئيس المهرجان وموني محمود المدير الفني والدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان. 

واستجابت وزيرة الثقافة لطلب إدارة المهرجان بترحيل فعاليات الدورة السابعة لمدة 48 ساعة، تفاديا للتعارض مع توقيت موكب نقل المومياوات، لتقام في الفترة من 5 وحتى 10 من شهر إبريل المقبل.

المهرجان الشاب من المنتظر أن يعلن خلال أيام عن أسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر، في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما يستمر في دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.

يذكر أن "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم بالدورة الماضية الفنانة سلوى محمد علي والفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشوارهما الحافل.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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