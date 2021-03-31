تجديد حبس خالد داود في نشر أخبار كاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس خالد داود لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.وأسندت النيابة للمتهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.