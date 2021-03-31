استمرار توافد المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا بالغربية

واصلت المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتوافد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الذي حددته وزارة الصحة للتطعيمات.وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلي أن مستشفى قطور المركزي ورمد زفتى وإدارة سمنود ومكتب صحة بسيون ومكتب صحة كفرالزيات ومركز كبد المحلة ومركز طبي سعيد لعلاج الفيروسات يستقبلان اعداد كبيرة من الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقي المصل الخاص بفيروس كورونا.وأوضح أنه تم تخصيص الفرق الطبية لتطعيم الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدًا أن التطعيم مستمر يوميًا وفي جميع أيام الأسبوع، بما فيها يوما الخميس والجمعة، لافتًا إلى أنه يجري تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبي الحصول على اللقاح.