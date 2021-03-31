أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا فى أوساكا وطوكيو باليابان

أفادت السلطات الصحية اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن محافظة أوساكا أعلنت عن تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيما سجلت العاصمة "طوكيو" 414 إصابة جديدة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على رفع حالة الطوارئ في المناطق الكبيرة باليابان.وأوضحت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن أرقام طوكيو انخفضت بشكل طفيف عن 420 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء الماضي، غير أن الارتفاع الجديد لم يُلاحظ فقط في طوكيو، حيث شهدت محافظة أوساكا ارتفاعًا في عدد الإصابات بعد تسجيل 590 حالة جديدة في صباح اليوم.من جانبها، قالت حكومة مدينة طوكيو، في بيان، إن عدد مرضى "كوفيد-19" المصابين بأمراض خطيرة، وفقًا لمعايير حكومة العاصمة، زاد بمقدار ستة أشخاص عن اليوم السابق، ووصل العدد إلى 45 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالجائحة في طوكيو، حتى الآن، 120 ألفا و986 حالة.في الوقت نفسه، تخطط أوساكا لمطالبة الحكومة المركزية بتعيين المحافظة كمنطقة تتطلب تدابير أقوى لمكافحة الفيروسات، ما يجعلها الأولى في اليابان التي تسعى إلى اتخاذ تدابير ملزمة بخلاف ما تنص عليه قوانين الطوارئ، بما يشمل فرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل للقيود المفروضة على ساعات العمل.وقال إيشيرو ماتسوي، عمدة مدينة أوساكا، للصحفيين ليلة أمس: "إن عدد مرضى كوفيد -19 آخذ في الازدياد، مما يمنح مؤشرا على اقترابنا من موجة رابعة من الجائحة".