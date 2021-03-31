وكيل «صحة الغربية» يتفقد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، سير العمل للفرق المتحركة والثابته بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للخطة الموضوعة والعمل من منزل لمنزل ووضع العلامات الدالة على التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم تطعيمهم.وأشار وكيل الوزارة أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال الأيام الثلاث بتحقيق اعلي نسبه من المستهدف لتطعيم الاطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمختلف مدن المحافظة، من المصريين والأجانب المقيمينوأكد "عبد الناصر" أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة معدة جيدًا بتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.