باكستان تتسلم الشحنة الأولى من لقاح كورونا الصيني

تسلمت باكستان الشحنة الأولى من لقاح "كونفيديسيا" الصيني أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والذي طورته شركة "كان سينو بيولوجيكس".وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن الشحنة تضم 60 ألف جرعة، وقد وصلت على متن رحلة تجارية إلى مطار إسلام آباد الدولي، ويجرى نقلها إلى المخزن الفيدرالي، ومن المقرر أن تخصص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، وفقا لتعليمات مركز القيادة والتشغيل الوطني.وسجلت باكستان 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 667 ألفا و957 حالة، كما سجلت في الفترة ذاتها 78 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و434 حالة.