حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 31 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية، قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية لا تخف من المجازفة.عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.