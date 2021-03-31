حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 31 مارس 2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:19 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدي، قالت:
مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية، قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية لا تخف من المجازفة.
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.
مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية، قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية لا تخف من المجازفة.
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.