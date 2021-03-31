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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات ويتابع صيانة المدينة الجامعية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:30 ص
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجولة مفاجئة شملت حرم فرع البنات، وأعمال التطوير والصيانة التي تجري بالمدينة الجامعية للطالبات؛ للوقوف على آخر ما انتهت إليه، بجانب تفقد الإدارة الطبية لفرع البنات.

وخلال الجولة شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، كما شدد على الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفرع، وقام بتفقد الكافتريات الموجودة بحرم فرع البنات، وقام بالتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية بها؛ للتأكيد من صلاحيتها، قائلًا: إن الطالبات بناتي، ولا بد من التأكد من الخدمات المقدمة لهن.

وأجرى «المحرصاوي» حوارًا مع عديد من الطالبات بمختلف الكليات؛ للوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجههن؛ للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطالبات وسط سعادة بالغة منهن.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى المدينة الجامعية للطالبات؛ للوقوف على آخر ما وصلت إليه أعمال التجديدات والصيانة ببعض المباني، وطالب رئيس الجامعة المقاول بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، وختمت الزيارة بتفقد الإدارة العامة للخدمات الطبية بفرع البنات برئاسة الدكتورة سحر يونس مدير عام الإدارة، وقام بالاطمئنان على سير العمل، والوقوف على الوجود الطبي على مدار الساعة في المدن الجامعية؛ حرصًا على صحة الطالبات وسلامتهن.

رافق رئيس الجامعة الأستاذ أسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية للطلاب، والأستاذة هدى فوزي مدير عام المدن الجامعية للطالبات، وعواطف إسماعيل مدير المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

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