حظك اليوم..برج العقرب الأربعاء 31 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تأثير القمر المتنقل في برجك، الذي يوفر لك مشروعا مهما.عاطفيًا: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.