حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 31 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيًا: تكون أنت الرابح الأكبر في هذا اليوم تحت التأثيرات الجيدة والرابحة من البيت الثاني بيت المال يكافئك الحظ ويساعدك ويحمل البيك مكاسب وأرباح مالية ومعنوية.عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.