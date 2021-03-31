تواصل فعاليات قافلة «عيالنا» بقرية المشرك قبلي في الفيوم 

تواصل القوافل الثقافية التي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلي للثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم فعاليات اليوم الثاني من القافلة الثقافية والفنية بحضانة بي سمارت بقرية المشرك قبلي والتي من المقرر أن تجوب قرى الفيوم على مدار 3 أيام في الفترة من 29 حتى 31 مارس، وذلك بحضور سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم.بدأت الفعاليات بتنظيم ورش ثقافية وفنية متنوعة مع الأطفال منها ورشة تشكيل حر بالطين لتكوين أشكال وتدريب الأطفال على استخدام اسطمبات الفورمة لفنان الخزف سيد فؤاد.كذلك ورشة للمبتدئين لفن ''طي الورق'' وورشة لتعليم فن ''الكولاج'' لمايكل ميشيل حيث يعتمد فن الكولاج على استخدام قصاصات الورق الملون المصنع يدويًا، الأشرطة ثم تجمع كل هذه القطع المختلفة وتلصق على لوحة ورقية أو خشبية أو قطعة من القماش.كما أقيمت فقرة ''مسرح تفاعلي'' مع الاطفال وفقرات ارتجالية حول العادات الصحية وأهمية تناول الأكل الصحي والقيمة الغذائية الموجودة به وفترة النوم الكافية والحفاظ علي النظافة إلي جانب السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال مثل إلقاء القمامة علي الأرض، أدار الحوار مع الأطفال المشاركين الفنانة نجلاء سالم والأستاذة ايمان نافع والفنان حسن يحيي.إلي جانب ورشة حكي لقصة أطفال من قصص جحا عن الصفات السيئة التي يجب الابتعاد عنها مثل صفة الطمع وتعريف مفهوم الطمع وأمثلة عليه والفرق بينه وبين الأنانية أدار الورشة محمد عبد الفتاح.ثم قدمت الفنانة نجلاء سالم فقرة أغاني أطفال في ظل تجاوب وترديد الأطفال معها كذلك فقرة اكتشاف مواهب وتم عرض بعض المواهب من أطفال القرية الموهوبين حيث قدمت الطالبة تسنيم كليب حسين بصوتها العذب الذي أثني عليه جميع الحضور والبالغة من العمر أربعة عشر عاما أغنية بعنوان'' أخي الانسان''.و موهبة إلقاء لأبيات شعر لأميرة البيلي بعنوان '' بدون تجريح '' حول أزمة كورونا التي تمر بها البلاد والتي تحمل رسالة أمل وتفاؤل بمرور هذه الأزمة.كذلك قدم الطالب فريد عصام موهبته في الإلقاء وأبيات شعرية من قصيدة '' اللي مقالتوش أمي ليا ''و علي هامش الفعاليات أقيم معرض لقصص الأطفال من إصدارات المجلس الأعلي للثقافة وتم توزيعها علي الأطفال المشاركين.أعقبها فقرة الأراجوز المصري ''ملاغي الأراجوز '' للأستاذ ميسرة خيري باحث ثقافة طفل وأداء الأراجوز ا.ناصر سالم،تضمنت يوميات الأراجوز والرسائل التي يقدمها من اتباع العادات الصحية مثل النظافة الشخصية والتباعد وارتداء الكمامة في ظل أزمة كورونا، والعادات السلوكية السليمة مثل الحفاظ علي ممتلكات الغير.واختتمت الفعاليات بفقرة الساحر أداء الفنان نبيل بركات تضمنت مسابقات ترفيهية بين الأطفال وألعاب سحرية وسط سعادة وتجاوب الأطفال معه.وفي نفس اليوم استأنفت قافلة ''عيالنا'' فعالياتها مساء بجمعية تحسين الصحة دار عائشة حسانين للأيتام تضمنت فقرة ''الأراجوز المصري'' أداء ناصر سالم وحوار ميسرة خيري.تلاها فقرة الساحر مع الفنان نبيل بركات وجولة داخل عالم الألعاب السحرية والتي تعتمد علي خفة اليد والسرعة والإتقان منها فقرة ''عصا الساحر'' ومسابقات وألعاب سحرية بمشاركة الأطفال.