اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا

تسلّم اليمن اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، بعد أسبوع من توصية لإعلان "حالة الطوارئ" إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها، إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، مقر الحكومة المعترف بها، وهي "الدفعة الأولى من 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021".