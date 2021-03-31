تصدر مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي، محركات البحث خلال الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بالبحث عنها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة أن هذه الفترة تشهد وزارة التربية والتعليم الاختبارات الشهرية لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، في امتحان موحد متعدد التخصصات، بعد أن قررت أن تكون الاختبارات الشهرية أو التقييمات تكون بديلًا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الجاري.





"الدستور" توضح خلال السطور القادمة موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي.

مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي 2021

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثانى، فى اختبار مجمع يضم جميع المواد الدراسية للصف، والتي تتضمن المواد التالية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، وذلك بواقع 30 سؤالا جميعها اختيار من متعدد يختار الطالب الإجابة الصحيحة منها فقط دون كتابة فى أسئلة مقالية، أو اختار الإجابة الصحيحية من بين الأقواس، أو استكمال النقاط.

موعد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام الماضية عن مواعيد اختبارات الثلاثة أشهر مارس وأبريل ومايو، خلال بيان رسمي أصدرته، حتى تكون بديلة عن امتحانات نهاية العام، وأن التقييمات الشهرية أهل طريقة للطلاب، وحددت تلك المواعيد، ومن المقرر أن يكون اليوم هو أخر امتحانات شهر مارس, وأما عن شهر أبريل فقد يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائى، اختبارات أبريل يوم 26 ، وطلاب الصف الخامس يوم 27 أبريل، وطلاب الصف السادس يوم 28 أبريل المقبل 2021.

موعد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادى

بينما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي اختبارات الشهر المقبل يوم الاثنين 26 أبريل، بينما يجرى طلاب الصف الثاني الاعدادي اختبارات شهر أبريل يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.





وجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، اتخذت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لعملية الامتحانات، لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بداية 2020، وتسبب في خسائر ضخمة على كافة الأصعدة والمستويات.





وبعد معرفة مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، خصصت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية للطلاب لمتابعة دروسهم، ومناهجهم الدراسية، وتحميل نماذج استرشادية لمساعدتهم على طريقة الاختبارات الشهرية الجديدة، إضافة إلى التواصل مع إدارة المدرسة، وأولياء الأمور والمعلمين.



