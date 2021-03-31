رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:19 ص
الابتدائي
الابتدائي
نعمات مدحت
طباعة
تصدر مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي، محركات البحث خلال الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بالبحث عنها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة أن هذه الفترة تشهد وزارة التربية والتعليم الاختبارات الشهرية لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، في امتحان موحد متعدد التخصصات، بعد أن قررت أن تكون الاختبارات الشهرية أو التقييمات تكون بديلًا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الجاري.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي.

مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي 2021

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثانى، فى اختبار مجمع يضم جميع المواد الدراسية للصف، والتي تتضمن المواد التالية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، وذلك بواقع 30 سؤالا جميعها اختيار من متعدد يختار الطالب الإجابة الصحيحة منها فقط دون كتابة فى أسئلة مقالية، أو اختار الإجابة الصحيحية من بين الأقواس، أو استكمال النقاط.

موعد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام الماضية عن مواعيد اختبارات الثلاثة أشهر مارس وأبريل ومايو، خلال بيان رسمي أصدرته، حتى تكون بديلة عن امتحانات نهاية العام، وأن التقييمات الشهرية أهل طريقة للطلاب، وحددت تلك المواعيد، ومن المقرر أن يكون اليوم هو أخر امتحانات شهر مارس, وأما عن شهر أبريل فقد  يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائى، اختبارات أبريل يوم 26 ، وطلاب الصف الخامس يوم 27 أبريل، وطلاب الصف السادس يوم 28 أبريل المقبل 2021.
 
موعد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادى
بينما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي اختبارات الشهر المقبل يوم الاثنين 26 أبريل، بينما يجرى طلاب الصف الثاني الاعدادي اختبارات شهر أبريل يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

وجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، اتخذت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لعملية الامتحانات، لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بداية 2020، وتسبب في خسائر ضخمة على كافة الأصعدة والمستويات.

وبعد معرفة مواعيد امتحان الصف السادس الابتدائي، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، خصصت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية للطلاب لمتابعة دروسهم، ومناهجهم الدراسية، وتحميل نماذج استرشادية لمساعدتهم على طريقة الاختبارات الشهرية الجديدة، إضافة إلى التواصل مع إدارة المدرسة، وأولياء الأمور والمعلمين.

اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

«الدستور» داخل مسرح جريمة قتل سيدة بورسعيد على يد طليقها


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية