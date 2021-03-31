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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شغل جميع المقاعد في أول رحلة فضائية للمدنيين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انضمت أستاذة لعلوم الأرض ومحلل بيانات في مجال الطيران إلى طاقم من أربعة أفراد للانطلاق في رحلة لشركة "سبيس إكس" هذا العام، وصفت بأنها أول رحلة فضائية في التاريخ طاقمها بالكامل من المدنيين.

وطُرح اسما الراكبين الجديدين خلال إفادة صحفية من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا أجراها بنجي ريد رئيس الرحلات الفضائية المأهولة في "سبيس إكس" والملياردير جاريد أيزاكمان الذي يرى أن عمل الخير هدف من أهداف المهمة.

وسيدفع أيزاكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية (شيفت 4 بايمنتس)، مبلغًا لم يُحدد لكن يُفترض أنه ضخم للملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس حتى ينطلق هو وثلاثة آخرون في رحلة فضائية مدنية على متن كبسولة "كرو دراجون".

والرحلة مقررة في موعد لن يكون قبل 15 سبتمبر، ومن المتوقع أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام من الانطلاق إلى الهبوط.

وقال أيزاكمان (38 عامًا) للصحفيين: "عند استكمال المهمة، سيتأملها الناس ويقولون إنها كانت المرة الأولى التي يتسنى فيها لأناس عاديين السفر إلى الفضاء".

وتهدف الرحلة التي أُطلق عليها اسم "إنسبيريشن 4"، بالأساس إلى التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال وهي مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان، وقد تعهد أيزاكمان شخصيًا بدفع مائة مليون دولار للمركز.

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