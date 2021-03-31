حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 31 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العذراء، قالت:مهنيًا: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وأمهله بعض الوقت وسترى أمامك إنسانًا مغايرًا كليًا.صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.