حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 31 مارس 2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:22 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العذراء، قالت:
مهنيًا: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.
عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وأمهله بعض الوقت وسترى أمامك إنسانًا مغايرًا كليًا.
صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.
مهنيًا: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.
عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وأمهله بعض الوقت وسترى أمامك إنسانًا مغايرًا كليًا.
صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.