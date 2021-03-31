إزالة 102 حالة تعدٍّ على نهر النيل في كفرالشيخ

شهدت قرى مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ حملة لإزالة التعديات والأقفاص السمكية والأحواش، ضمن الموجة الـ17 التي تشهدها المدن والقرى المطلة على نهر النيل في المحافظات المصرية، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وبحضور المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون والتنسيق مع اللواء عمرو بريك، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وحماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الأمنية.وقال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، إن الحملة تمكنت من تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 346 مترًا في يومها العاشر، مؤكدًا أن جملة ما تم تنفيذه من قرارات منذ بدء الحملة 102 قرار، والمساحة التي تمت الإزالة عليها 4171.5 متر، بينهم 93 قرارًا عبارة عن أحواش ومباني بالبلوك، على مساحة 3852.5 متر، و9 قرارات إزالة عبارة عن مباني على مساحة 346 مترًا.