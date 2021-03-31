تدمير وكرين لتنظيم «داعش» في نينوى بالعراق

دمرت الاستخبارات العسكرية العراقية وكرين لتنظيم داعش الإرهابي كانا يستخدمان كملاذات آمنة ومنصات للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية في ناحية القيارة جنوبي محافظة نينوى.وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة، تمكنت عناصر الاستخبارات من مداهمة وكرين لتنظيم داعش وتم العثور بداخلهما على أعلام التنظيم الإرهابي وأجهزة موبايل وأسلحة مختلفة، وأوضحت الاستخبارات أن عناصرها قامت بتدمير الوكرين بشكل تام.