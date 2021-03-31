7 خطوات لحماية البشرة من الجفاف والتشقق

- استخدم المرطبات



- حدد لنفسك حمامًا أو دشًا من 5 إلى 10 دقائق يوميًا.



- استخدم الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن



- ابتعد عن إسفنجات الاستحمام والمنشفات الخشنة



- ضع المرطب بعد الاستحمام



يحدث جفاف البشرة عندما تصبح غير قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة الكافية، ويمكن أن يحدث هذا نتيجة الاستحمام المتكرر أو استخدام الصابون القاسي أو الشيخوخة أو بعض الحالات الطبية، وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناخات الباردة، يمكن أن تنبع من هواء البارد والجاف.وللعناية بالبشرة والحفاظ على رطوبتها، نقدم لكم بعض الطرق لمكافحة جفاف الجلد والتي تكون فعالة إذا تم ممارستها باستمرار، بحسب موقع "health.harvard.edu".ضع الكريمات المرطبة للبشرة حيث يساعد على تجديد الطبقة العليا من الجلد.إذا كنت تستحم أكثر من ذلك، فقد تزيل الكثير من الطبقة الدهنية من الجلد وتتسبب في فقد ترطيبها.حيث يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية مع تقليل استخدام الصابون، ويجب الابتعاد عن الصابون مزيل العرق، والصابون المعطر، ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية.إذا كنت لا ترغب في التخلي عنها تمامًا، فتأكد من استخدام الأنواع ذات اللمسة خفيفة، ربتي على الجلد، ولا تفركي عند تجفيفه بالمنشفة.يساعد ذلك على سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة في حين أن بشرتك لا تزال رطبة.- استخدم منظفات الغسيل الخالية من العطور وتجنب منعمات الملابس.- تجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد.