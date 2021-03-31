الصين تفرض حجرًا صحيًا على مدينة قرب الحدود البورمية بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصينية الأربعاء عن وضع مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع بورما قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف ست حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).وهذه البؤرة في إقليم يونان "جنوب غرب" هي أكبر حالات عدوى تبلغ عنها السلطات الصينية منذ حوالى شهرين.وأبلغت المدينة التي تعد 210 آلاف نسمة أيضًا عن ثلاث حالات إصابة بدون عوارض لدى رعايا بورميين بحسب السلطات الصحية الإقليمية.والحدود الصينية مغلقة منذ سنة، وكانت رويلي قبل القيود المرتبطة بالوباء نقطة عبور مهمة مع بلدة موس على الجانب الآخر من الحدود.