حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 31 مارس 2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:23 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الثور، قالت:
مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم، فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.
عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.
مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم، فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.
عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.