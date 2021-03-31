10.5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 10.5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ323 ألف و771 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 9 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 13 أسبوعا.