إعطاء 7.74 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 7.74 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ219 ألفا و392 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، عشرة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 12 أسبوعا.