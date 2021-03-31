اقتصاد بريطانيا ينمو بأكثر مما كان يعتقد في نهاية 2020

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء عن أن اقتصاد بريطانيا الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا نما بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكنه سجل أكبر انكماش فيما يزيد عن ثلاثة عقود في 2020 ككل.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3 بالمائة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك أقوى من تقدير سابق لنمو واحد بالمائة، إذ تلقى مكتب الإحصاءات الوطنية المزيد من البيانات في الأسابيع الأخيرة.وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل معدل النمو عند واحد بالمائة.