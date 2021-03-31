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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:48 ص
مركز معاك
مركز معاك
أ ش أ
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نظمت مراكز "معاك" لرعاية الطفل، التابعة لاتحاد الأطباء العرب ورشة عمل مجانية للأخصائيين في مجال التربية الخاصة، بعنوان "المهارات ما قبل الأكاديمية"، بفرع المركز بالقاهرة.

وتستهدف ورشة العمل رفع كفاءة وخبرات العاملين بمراكز (معاك) وغيرهم من المتخصصين في مجال التربية الخاصة، من أجل التغلب على مشكلات التأخر الدراسي للأطفال ما قبل التعليم الأكاديمي.

وتشمل ورشة العمل التي تعقد بمركز (معاك) فرع شبرا بالقاهرة، تعريف المهارات التي يجب أن يكتسبها الأطفال قبل الالتحاق بالتعليم الأكاديمي، بينها تنمية مهارات ما قبل القراءة والكتابة.

من جهته، قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن "أنشطة مراكز (معاك) تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع".

وأشار إلى أن مراكز (معاك) المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

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